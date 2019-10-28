У Харківській області дев'ять людей захворіли гепатитом

У селищі міського типу Костянтинівка Краснокутського району (Харківська область) дев'ять осіб захворіли на гепатит А. Про це повідомляє прес-служба регіонального лабораторного центру.

Повідомляється, що всі пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні. При опитуванні хворих встановлено, що 7 з них родичі і контактували в домашніх умовах. При цьому джерело інфекції та можливі фактори передачі не встановлені.

Крім того, фахівці відзначають, що через сезонність захворювання, а також шляхи його передачі (харчовий, побутовий) існує ризик спалаху гепатиту А в населеному пункті. Наразі там проводиться ряд протиепідемічних заходів. Також фахівці встановлюють фактор поширення вірусу.

Нагадаємо, в Чернігові до кінця тижня призупинили заняття в школі № 7 через спалах гепатиту А. На даний момент у лікарні госпіталізували 16 школярів. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Дрогобичі (Львівська область) 6 студентів були госпіталізовані з підозрою на гепатит А.