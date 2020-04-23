В Харківській області у чотирьох медиків виявили коронавірус

У Харківській області лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію ще у чотирьох медиків. Про це повідомляє голова Харківської обласної держадміністрації (ОДА) Олексій Кучер у Facebook.

Як він повідомив, у Харківській області за останню добу зареєстровано 17 нових випадків інфікування коронавірусом, з яких четверо медпрацівників. Так вірус підтвердили у жителів Харкова, Балаклійського, Валківського, Дергачівського, Зміївського та Харківського районів. Серед медиків інфікувалися працівники Валківської ЦРЛ, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Обласної психіатричної лікарні №1 (села Стрілеча).

Як він зазначив, в області хворих на коронавірус 53 особи - госпіталізували, та ще 39 знаходяться на самоізоляції. Крім того, з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізовано 78 людей, 18 - на самоізоляції. Також 1 особа перебуває в реанімації на кисневій підтримці.

Нагадаємо, у Харківській області зафіксували другу смерть від коронавірусу.

Крім того, попри заборону головного санітарного лікаря, в період карантину в Україні ринки продовжують працювати в Харкові та Одесі.