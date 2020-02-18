В Харківській області 5 рибалок провалилися під кригу, один загинув

У Харківський області сьогодні, 18 лютого, п'ятеро рибалок провалилися під кригу, один з них загинув. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій

Як повідомляється, о 12:15 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під кригу провалились двоє рибалок. Подія сталась на водоймі "Перемога" міста Богодухів Харківської області на відстані близько 300 метрів від берега.

"Один з чоловіків потонув відразу, іншого, мешканця Харкова, врятували місцеві спільно з рятувальниками ДСНС. Для порятунку рибалки застосували гумовий човен та рятівні мотузки. Тіло загиблого дістали з ополонки. О 12:12 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку в с. Вільхівка Харківського району під кригу провалились троє рибалок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли рятувальники прибули на місце події, вони побачили, що на відстані біля 30 метрів від берега на кризі перебував чоловік, який провалився та по груди був у воді. Двох інших рибалок вже вдалося врятувати іншим рибалкам.

Щоб врятувати чоловіка, котрий вже сильно замерз, рятувальники задіяли пожежні драбини та рятівні мотузки.

Діставшись до потерпілого, рятувальники витягли його з крижаної води та доправили до берега.

"Усіх трьох чоловіків (один місцевий мешканець та два мешканці Харкова) бригадою медиків було госпіталізовано до харківської лікарні", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у місті Лозова Харківської області під лід провалилися троє дітей. Внаслідок події двоє дітей загинуло.

Також РБК-Україна повідомляло, що під лід провалилися рибаки поблизу села Новий Яр у Львівській області. Трьох госпіталізували, 34-річний мешканець Вінницької області помер по дорозі в лікарню. Як попередньо встановили медики - від переохолодження.