У Харківській області у 2,3 рази зменшилася кількість субсидіантів, - "Харківгаз Збут"

З початком холодів борги користувачів газу збільшилися на 900 млн гривень

После внедрения нового порядка предоставления государственной помощи произошло сокращение количества субсидиантов в Харьковской области. С началом отопительного сезона сокращение субсидиантов и рост цены газа привело к накоплению потребителями долгов. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Харьковгаз Сбыт".

Задолженность жителей Харькова и области за потребленное топливо уже превысила 2,8 млрд гривен.

По словам прес-службы, сейчас субсидию на природный газ в Харьковской области оформили около 213 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт". В прошлом отопительном сезоне количество субсидиантов составляло почти 490 тыс. С началом холодов долги пользователей газа увеличились на 900 млн гривен. Такие неплатежи блокируют расчеты региона с НАК "Нафтогаз Украины" и ставят под угрозу выделение "Нафтогазом" топлива для потребителей.

"В текущем отопительном сезоне на 23% выросла цена газа, которую получает "Нафтогаз", уменьшилось количество субсидиантов и снижены социальные нормативы использования газа для отопления жилья, на которые предоставляется государственная помощь. И хотя отопительный сезон продолжается, жители области уже задолжали более 2,8 млрд гривен за газ", - отметила начальник отдела расчетов ООО " Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

Также в пресс-службе сообщили, что в этом году для получателей субсидий запланировано внедрение механизма монетизации государственной помощи. Нововведения ожидают потребителей, которые оформят субсидию с начала 2019 года. Для домовладений, получивших государственную помощь на оплату за газ до 01.01.2019 г., изменений не произойдет до окончания отопительного сезона.

"В процессе монетизации будет задействован государственный Ощадбанк. На каждого получателя субсидии, после обработки его заявления и назначения государственной помощи, управлениями социальной защиты, автоматически будет открыта учетная запись в Ощадбанке. Деньги со счета пойдут на оплату коммунальных услуг. Ощадбанк будет ежемесячно информировать субсидиантов о движении средств на его счете. Для потребителей, которые получили субсидию до 01.01.2019 г., в мае будет произведен перерасчет с возвращением неиспользованной части субсидии в государственный бюджет", - говорится в сообщении пресс-службы.