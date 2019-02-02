В Харківській обл. зіткнувся мікроавтобус і легковик, є жертви

В результаті ДТП одна жінка загинули, ще троє постраждалих доставлені в лікарню

В Харьковской области на трассе "Киев - Харьков-Довжанский" произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля "Таврия", который стоял на обочине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что инцидент случился в 8 утра, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Таврия".

"В результате столкновения пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее личность сейчас устанавливается. 41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи...Также травму головы получил 26-летний водитель автомобиля "Mercedes Sprinter". Его госпитализировали в Харьковскую больницу", - сообщили в Нацполиции.

В момент столкновения пострадавшие находились возле легковушки и пытались вытолкнуть ее из снежного сугроба. Водитель "Таврии" и пассажир микроавтобуса за медицинской помощью не обращались.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве маршрутка врезалась в грузовик. На Кольцевой дороге вечером в пятницу, 1 февраля, маршрутный автобус столкнулся с припаркованной грузовиком, в результате аварии пострадали восемь человек - водитель и пассажиры маршрутки.