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Діти

У харківській інфекційній лікарні 70 дітей з COVID, деякі дуже "важкі"

Автор: Ігор Литвиненко

У Харкові у дитячій інфекційній лікарні знаходяться 70 пацієнтів з COVID-19. Деякі з дітей в дуже важкому стані.

Про це повідомляє "ТСН".

За словами медиків, останнім часом почастішали випадки захворювання ковідом серед дітей. При цьому хвороба вони переносять важче.

"На сьогодні у відділенні інтенсивної терапії перебувають четверо дітей. Двоє - на штучній вентиляції легенів, двоє - на зволоженому кисні. Діти важкі, дуже важкі", - говорить директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Нагадаємо, у Харкові цього тижня від COVID-19 померли відразу двоє дітей. При цьому один з них - двомісячне немовля. За березень в Харківській області захворіли 1 334 дитини. За віком - більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільнята становлять 38,9%, і троє немовлят, народжені від хворих матерів.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові зайнято майже 90% ліжок для хворих COVID-19. 732 пацієнти проходять лікування в стаціонарі, з них 438 знаходяться на кисневої підтримки.

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Новини України ХарківпреступленияCOVID-19Коронавірус
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