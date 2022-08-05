Харківське управління СБУ викрило 9 російських компаній, активи передадуть АРМА, - Куць

"Це підприємства з різних сфер: від ресторанного бізнесу, до торгівлі. Вони опосередковано сприяли військовій агресії РФ. Перераховували отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які своєю чергою сплачують податки і цим фактично фінансують агресивну війну Росії проти України. Арештовані активи будуть передані в управління АРМА, цей процес вже розпочато", - повідомив голова управління СБУ в Харківській області Олександр Куць.

Крім того, кіберфахівці харківської СБУ прискіпливо відслідковують симпатиків російської агресії серед цивільних громадян України. Днями на Харківщині було викрито трьох шанувальників "русского мира".

Один з них раніше вже потрапляв у поле зору спецслужби. Чоловік був активним учасником "антимайдану", за що відбув покарання за ст. 110 ККУ. Однак це його проросійських поглядів не змінило: чоловік поширював в інтернеті матеріали антиукраїнського спрямування, у тому числі публічні заклики до порушення територіальної цілісності України. Наразі триває досудове розслідування, готується оголошення підозри.

Затримана також 62-річна мешканка Харкова, яка публічно закликала підтримувати дії окупантів, армію РФ та окупаційні адміністрації. Ще одним прибічником російської агресії виявився 51-річний мешканець міста Лозова.

Чоловік на власній сторінці в соціальній мережі визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України та заперечував тимчасову окупацію частини території України. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України, дії іншого фігуранта кваліфікують за ч. 2 ст. 436-2 КК України.