Харківська обласна лікарня переповнена через коронавірус

Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами. За минулу добу в області виявили коронавірус у 145 осіб, з яких 33 - госпіталізували.

Про це повідомляє прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За словами виконуючого обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадія Бондарчука, збільшення кількості хворих в області пов'язано з великою кількістю проведених тестувань на коронавірус.

"На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 240 пацієнтів. В реанімації, розрахованої на 12 осіб, сьогодні знаходяться 10 пацієнтів, один з них - на інвазивної підтримки, інші - у кисневій масці", - сказав Бондарчук.

У зв'язку з переповненням обласної лікарні, хворих коронавірусом буде приймати дитяча лікарня.

"На території дитячої лікарні підготовлений окремий корпус, в якому є 50 боксованих палат, де можуть бути розміщені 150 пацієнтів. Туди завезені протягом останнього тижня 100 точок доступу кисню. Тобто, там можуть знаходитися 100 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки", - відзначили Бондарчук.

Також зараз розглядається можливість відкриття другого реанімаційного відділення в дорослому інфекційної лікарні.

Відзначається, що за вчора в області було виявлено 145 хворих коронавірусів, з яких 33 були госпіталізовані.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав ситуацію з коронавірусів в Харкові напруженою.

Нагадаємо, щоп'ятниці Кабмін проводитиме перегляд зональних списків регіонів.

Зараз Харківська область знаходиться в "зеленій" зоні, яка не має на увазі додаткових карантинних обмежень.