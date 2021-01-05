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Харківська компанія підтвердила подачу заявки на реєстрацію вакцини з РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Харківська компанія "Біолік" підтвердила, що подала заявку в Міністерство охорони здоров'я на реєстрації російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Раніше дану інформацію оприлюднив народний депутат Віктор Медведчук.

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Про це повідомляє прес-служба "Біолік".

Заяву на реєстрацію російської вакцини компанія подала 31 грудня.

"У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ "Біолік" повідомляє, що нами дійсно було надіслано заяву про державну реєстрацію лікарського засобу - вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінованої векторної вакцини для профілактики коронавірусної інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ НГЦЕМ їм. М. Ф. Гамалії, МОЗ РФ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України виключили можливість реєстрації російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Питання про її реєстрацію можуть розглянути лише після завершення третьої фази дослідження.

Також сумніваються в можливості реєстрації російської вакцини і у Верховній раді. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що йому поки нічого невідомо про такий заявці.

Прогноз погоди
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