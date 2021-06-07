Під Харковом журналіст відкрив вогонь з пістолета, щоб уникнути нападу учасників ДТП

Відзначається, що о 21:25 на вулиці Набережна водій автомобіля Toyota врізався в стовп. Після прибуття на місце поліцейські виявили винуватця ДТП, який за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп'яніння, і ще кілька людей, у тому числі представника місцевого ЗМІ. Він знімав на телефон аварію

Кореспондент повідомив поліцейським, що під час знімання водій і двоє чоловіків спробували йому перешкодити і напали на нього. Для того, щоб зупинити їх журналіст дістав травматичний пістолет і вистрілив у повітря. Постраждалих в результаті конфлікту немає.

За скоєне ДТП відносно водія складено адміністративний протокол. Пройти тест на алкоголь він відмовився. Крім того, слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини конфлікту та причетні до нього особи.