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Під Харковом п'яний чоловік напав на бригаду "швидкої"

Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області скоїли напад на бригаду швидкої допомоги. Інцидент стався 24 жовтня під час госпіталізації пацієнтки до Слобожанської міської лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Центр екстреної медичної допомоги.

"Повз лікувальний заклад проходив чоловік, який знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Тримаючи свій мобільний телефон у руці, чоловік розпочав коментувати та знімати роботу медичних працівників, при цьому нецензурно висловлюючись та ображаючи фельдшера", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на зауваження та прохання припинити такі дії, чоловік почав ще агресивніше поводитись та кидатись з "кулаками" на медичного працівника, але від удару фельдшера захистив водій спеціалізованого авто.

Крім того, за присутності персоналу лікарні та перехожих, чоловік намагався вдарити та пошкодити автомобіль бригади і медичне обладнання.

Як додають у повідомленні, інформація про протиправні дії чоловіка буде передана до правоохоронців.

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Харків