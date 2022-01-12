Під Харковом сталась смертельна ДТП. Загинули троє людей, двох дітей госпіталізували
Фото: під Харковом сталась смертельна ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)
У Харківській області сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули троє людей. Двох дітей госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
ДТП сталось на кільцевій дорозі Харкова. Зіткнулися 2 автомобіля: Kia Optima та Toyota Camry. Внаслідок зіткнення загинуло 3 людей: водій та пасажирка Toyota та водій Kia.
Крім того, постраждали двоє дітей, віком 2-3 роки. Вони з різними травмами госпіталізовані.
Фото: під Харковом сталась смертельна ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)