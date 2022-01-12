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Під Харковом сталась смертельна ДТП. Загинули троє людей, двох дітей госпіталізували

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Харків, Середа 12 січня 2022 10:54
Під Харковом сталась смертельна ДТП. Загинули троє людей, двох дітей госпіталізували Фото: під Харковом сталась смертельна ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

У Харківській області сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули троє людей. Двох дітей госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

ДТП сталось на кільцевій дорозі Харкова. Зіткнулися 2 автомобіля: Kia Optima та Toyota Camry. Внаслідок зіткнення загинуло 3 людей: водій та пасажирка Toyota та водій Kia.

Крім того, постраждали двоє дітей, віком 2-3 роки. Вони з різними травмами госпіталізовані.

Під Харковом сталась смертельна ДТП. Загинули троє людей, двох дітей госпіталізувалиФото: під Харковом сталась смертельна ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, у Дніпропетровській області сталась пожежа в автобусі з пасажирами.

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