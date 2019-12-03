Під Харковом потяг на смерть збив чоловіка

У Харківському района на залізничній платформі "Карачівка" у селищі Покотилівка поїзд насмерть збив людину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Зазначається, що подія сталася 3 грудня близько 13:00. За попередніми даними, вантажний потяг допустив наїзд на невстановленого чоловіка, який ймовірно, впав з платформи.

Машиніст транспортного засобу застосовував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм громадянин загинув на місці.

Рух транспорту припинявся майже на півтори години.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції. Наразі працівники поліції з’ясовують особу загиблого та усі обставини події.

Нагадаємо, що в Запорізькій області в селі Павлівське на рейках виявили тіла трьох осіб. Правоохоронці встановили, що люди загинули в результаті наїзду поїзда.

РБК-Україна писало, що у Київській області біля станції "Брезань" поїзд збив жінку на смерть, яка переходила дорогу в невстановленому місці.