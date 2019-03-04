Під Харковом від отруєння наркотиками помер підліток

Ще однин підліток перебуває у тяжкому стані

Под Харьковом из-за отравления неизвестными наркотическими веществами пострадали двое подростков, один из них умер и еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, 2 марта в Немишлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских Дивизий умер 14-летний парень.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Как рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Харьковской области Юрий Михайлович, полицией было установлено, что трое подростков сняли дом в поселке Высокий, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки, где употребляли алкогольные напитки и слишком громко себя вели.

Соседи позвонили хозяину дома, который попросил молодежь покинуть домовладение. Тогда молодые люди позвонили 20-летней знакомой и приехали к ней переночевать. Утром девушка обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую.

По адресу врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами.

16-летняя девушка рассказала, что во время празднования дня рождения погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество. Однако, где он ее взял парень не сообщил.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Немишлянського отдела полиции по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

РБК-Украина писало, что в Николаевской области в результате взрыва пострадал подросток, потерпевший находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в городе Покровск Донецкой области нашли тело подростка, который висел на перекрытии подвесного моста.