Під Харковом чоловік застрелив знайомого під час полювання

Як вказують правоохоронці, повідомлення про подію надійшло до них 26 грудня о 13:10.

Встановлено, що полювання відбувалося в урочищі на території Краснокутського лісництва в компанії чоловіків.

"40-річний мисливець здійснив постріл з власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 та випадково влучив у 39-річного знайомого...Від отриманого поранення він помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) ККУ.

40-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.