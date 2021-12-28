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Під Харковом чоловік застрелив знайомого під час полювання

Автор: Марія Кучерявець

На території Краснокутського лісництва (Харківська область) чоловік під час полювання випадково вистрілив у знайомого. Від отриманих травм останній помер на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Як вказують правоохоронці, повідомлення про подію надійшло до них 26 грудня о 13:10.

Встановлено, що полювання відбувалося в урочищі на території Краснокутського лісництва в компанії чоловіків.

"40-річний мисливець здійснив постріл з власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 та випадково влучив у 39-річного знайомого...Від отриманого поранення він помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) ККУ.

40-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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Харків