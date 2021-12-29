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Під Харковом легкове авто влетіло у вантажівку: у ДТП загинула шестимісячна дитина

Автор: Іванна Шовкун

У середу, 29 грудня, в Харківській області сталася ДТП за участю автомобіля марки Toyota та вантажівки "Газель". В результаті на місці загинула шестимісячна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Аварія сталася на трасі поблизу селища Іванівка Чугуївського району приблизно о 12:00. Там Toyota вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою.

За попередніми даними, за кермом легкового авто перебувала 42-річна жінка. Вона їхала у напрямку Харкова. Водійка не впоралася з керуваннями та її авто викинуло на зустрічну смугу.

У салоні Toyota знаходилася піврічна дитина. Вона загинула на місці. Водійка авто отримала травми та була госпіталізована.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в селі Софіївська Борщагівка (Київська область) на вулиці Пушкіна сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги. Внаслідок аварії рух транспорту перекрито.

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