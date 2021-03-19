Під Харковом в ДТП з Tesla постраждали шестеро осіб

Повідомляється, що сьогодні вранці в чергову частину відділу поліції Чугуївського районного управління надійшло повідомлення про ДТП на трасі Харків-Вовчанськ. Зокрема, поблизу села Шестакове сталося зіткнення між автомобілями Tesla під керуванням 58-річного водія та Nissan X-Trail під керуванням 37-річного чоловіка.

"Травми отримали водій та 36-річний пасажир Tesla - жителі Харкова, а також водій і пасажири Nissan X-Trail - 36-річна дружина та 6-річна донька водія, а також 43-річний чоловік. Інформація про подію зареєстровано у Єдиному обліку територіального відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП з Tesla під Харковом (hk.npu.gov.ua)