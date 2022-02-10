Ярославського викликають на допит через смертельну ДТП під Харковом. Він міг бути учасником аварії

Подія сталася в районі 534 км автодороги "Київ - Харків-Довжанський". Попередньо було встановлено, що автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода, який загинув.

Поліція встановлює особу загиблого та обставини аварії.

Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за фактом ДТП. Зокрема, за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого.

Фото: під Харковом сталася смертельна ДТП (hk.npu.gov.ua)