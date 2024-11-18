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В Харькове обезвредили группу ГРУ РФ, которая подорвала авто воина ВСУ и планировала теракты

Понедельник 18 ноября 2024 10:33
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В Харькове обезвредили группу ГРУ РФ, которая подорвала авто воина ВСУ и планировала теракты Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу российской военной разведки, более известной как ГРУ. Участники группировки занимались терактами в прифронтовом городе и шпионили за украинскими военными подразделениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Одним из самых резонансных преступлений группы стал подрыв автомобиля военнослужащего ВСУ в июне этого года. Злоумышленники отследили место, где защитник Украины парковал свой автомобиль в Харькове, и заложили под него самодельное взрывное устройство. В результате взрыва военнослужащий получил тяжелые ранения.

В состав агентурно-боевой группы входило четверо местных жителей: инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Координировал их деятельность боевик "спецназа ДНР", который участвует в боевых действиях против Украины на востоке и работает на российское ГРУ.

После подрыва автомобиля украинского воина группа получила указание готовить следующий теракт. Злоумышленники изготовили еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в специально оборудованном тайнике. Одновременно они получили задание пустить под откос железнодорожный поезд, который перевозил военную технику для ВСУ.

Контрразведка СБУ задокументировала все преступления группы. Во время спецоперации были задержаны все четыре участника. Одного из них схватили «на горячем» в лесополосе, где он пытался спрятать коробку со взрывчаткой. Других задержали по месту жительства. Во время обысков изъяты взрывчатые вещества, мобильные телефоны и компьютерная техника, которая содержала доказательства их противоправной деятельности.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений по статьям 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: В Харькове обезвредили группу ГРУ РФ, которая взорвала авто воина ВСУ и планировала теракты (t.me/SBUkr)

На днях в Украине был задержан подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Он оказался "кротом" российской разведки.

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Служба безопасности Украины Харьков
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