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В Харькове нашли тело застреленного полицейского

Иллюстративное фото: в Харькове нашли тело застреленного полицейского (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На улице в Харькове обнаружили тело застреленного полицейского. Он мог совершить самоубийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KHARKIV Today.

Сообщается, что сегодня около 7:00 на улице недалеко от дома в Немышлянском районе Харькова нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним лежал табельный пистолет.

Следователи выяснили, что погибший - это работник одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, причиной смерти называют самоубийство.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием "самоубийство" Уголовного кодекса.

Напомним, в июне в Хмельницком студент-курсант совершил самоубийство путем выстрела в голову.

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