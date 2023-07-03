В Харькове нашли тело застреленного полицейского

Сообщается, что сегодня около 7:00 на улице недалеко от дома в Немышлянском районе Харькова нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним лежал табельный пистолет.

Следователи выяснили, что погибший - это работник одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, причиной смерти называют самоубийство.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием "самоубийство" Уголовного кодекса.

Напомним, в июне в Хмельницком студент-курсант совершил самоубийство путем выстрела в голову.

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