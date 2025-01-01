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В Харькове жестоко избили и ограбили военного: задержаны двое мужчин

Фото: в Харькове избили и ограбили военного (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове жестко избили и ограбили военнослужащего. Правоохранители задержали двух подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Как установило следствие, 27 декабря около 17:50 двое мужчин находились вблизи подземного перехода, расположенного на улице Привокзальной в Харькове. Они увидели 45-летнего военного, который приехал в отпуск.

Один из злоумышленников ударил защитника кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его ногами вместе со своим сообщником. Причинив мужчине телесные повреждения, грабители забрали его имущество. Злоумышленники украли телефон, документы, наличные и другие вещи, которые военный имел при себе, после чего скрылись с места преступления.

Правоохранители установили личности злоумышленников и задержали их. Двум 38-летним фигурантам объявили подозрение в грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

 

Фото: в Харькове мужчины избили и ограбили военного (t.me/prokuratura_kharkiv)

Напомним, в декабре полиция разоблачила банду в Житомирской области, которые выманивали деньги из военного.

Также правоохранители разоблачили банду вымогателей из Черновицкой области. Банду организовал известный в криминальных кругах 49-летний житель Черновцов.

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