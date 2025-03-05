В Харькове женщина заявила о гибели собаки из-за соседских животных: что говорят в полиции
В Харькове владелица собаки сообщила о ее гибели из-за соседских животных. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в Facebook.
Что известно о трагическом инциденте с собакой в Харькове
Правоохранители рассказали, что сообщение "о трагическом инциденте с домашним животным" в Шевченковском районе города Харьков они получили в воскресенье, 2 марта.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3.
"По словам заявительницы, в ее квартиру на проспекте Победы забежали соседские бойцовские собаки и напали на ее собаку. В результате нападения животное погибло", - рассказали в пресс-службе полиции.
Уточняется, что женщина объяснила: дверь квартиры была открыта, поскольку ее муж как раз возвращался с работы и заходил в дом.
Прибыв на место происшествия полицейские:
- провели осмотр помещения;
- осуществили первоочередные следственные действия;
- опросили свидетелей;
- изъяли вещественные доказательства.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства гибели собаки.
"По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в полиции области.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве мужчина бил собаку и заставлял ее есть фекалии якобы "приучая к туалету" и что об этом сообщили в прокуратуре.
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