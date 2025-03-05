В Харькове женщина заявила о гибели собаки из-за соседских животных: что говорят в полиции

В Харькове владелица собаки сообщила о ее гибели из-за соседских животных. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в Facebook.

Что известно о трагическом инциденте с собакой в Харькове

Правоохранители рассказали, что сообщение "о трагическом инциденте с домашним животным" в Шевченковском районе города Харьков они получили в воскресенье, 2 марта.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3.

"По словам заявительницы, в ее квартиру на проспекте Победы забежали соседские бойцовские собаки и напали на ее собаку. В результате нападения животное погибло", - рассказали в пресс-службе полиции.

Уточняется, что женщина объяснила: дверь квартиры была открыта, поскольку ее муж как раз возвращался с работы и заходил в дом.

Прибыв на место происшествия полицейские:

провели осмотр помещения;

осуществили первоочередные следственные действия;

опросили свидетелей;

изъяли вещественные доказательства.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства гибели собаки.

"По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в полиции области.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)