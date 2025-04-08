В Харькове правоохранители поймали мужчину, которого подозревают в убийстве украинского военного и серии взрывов в городе. Он также планировал убийство председателя ОВА Олега Синегубова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным прокуратуры, 55-летний задержанный родом из города Евпатория, что в оккупированном Крыму. В 2015 году он переехал в город Белгород. Мужчина поддерживал российскую идеологию, поэтому был завербован спецслужбами РФ.

Он получал задание по выполнению на неоккупированной территории Украины действий, направленных на проведение подрывной деятельности.

В частности, в 2024 году он прибыл в Харьков, где его первым заданием было убийство украинского военного. Вечером 5 марта фигурант выстрелил в его спину возле одной из многоэтажек в Харькове. К сожалению мужчина скончался на месте.

Фото: в Харькове задержали агента ФСБ, который планировал убийство главы ОГА Олега Синегубова (t.me/prokuratura_kharkiv)

Затем задержанный уже сам проявил инициативу и взорвал ряд важных зданий в областном центре. 26 марта бросил в сторону администрации Шевченковского района ручную осколочную гранату М67. Материальный ущерб его действий достиг почти 2,5 млн гривен. Позже он прибыл в подразделение межрайонной специализированной травматологической МСЭК в Харькове. Там он прикрепил к двери помещения взрывчатку. В результате двери были повреждены, а мужчина, как и в предыдущие разы, с места преступления скрылся.

Кроме этого он получил поручение от своих кураторов убить начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко. Для этого он изучал чиновника: образ жизни, маршруты передвижения и места посещения.

Покушения на убийство

В октябре прошлого года он изготовил взрывчатку и поехал в город Дергачи. Взрывчатку он подложил под кузов авто чиновника. К счастью, глава МВА, увидев взрывчатку, оперативно обратился в правоохранительные органы, тем самым спасая свою жизнь.

После этого российский агент планировал совершить убийство начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Выбить его он должен был путем подрыва транспортного средства, которым пользовался Синегубов. За это россияне обещали денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США.

Однако мужчина понимал, что его разыскивают правоохранители, поэтому это дело "поставил на паузу". Но параллельно успел поджечь два военных авто в Харькове.

В конце октября 2024 года он был задержан в электричке, когда пытался выехать из Харькова и "залечь на дно". Максимальное наказание, которое грозит агенту - пожизненное лишение свободы.