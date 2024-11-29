В Харькове осудили водителя, который в 16 лет спровоцировал смертельное ДТП

Авария произошла 26 октября 2021 года около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина (ныне - Аэрокосмического) и улицы Одесской. 16-летний водитель автомобиля Infinity Q50 проехал на красный свет и столкнулся с Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина. Водитель Chevrolet погиб на месте, а сам несовершеннолетний нарушитель и трое пассажиров его авто получили травмы.

После аварии фигурант пытался предоставить ложные данные в больнице и попытался убежать, но его задержала полиция.

Следствие установило, что несовершеннолетний водитель уже имел судимость за умышленное телесное повреждение средней тяжести. В июле 2021 года его приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в год.

Кроме заключения, суд обязал осужденного выплатить по одному миллиону гривен детям погибшего водителя. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Фото: В Харькове осудили водителя, который в 16 лет вызвал смертельное ДТП (t.me/prokuratura_kharkiv)