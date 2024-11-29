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В Харькове осудили водителя, который в 16 лет спровоцировал смертельное ДТП

Фото: В Харькове осудили водителя, который в 16 лет вызвал смертельное ДТП (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерия Полищук

Червонозаводской районный суд Харькова признал виновным 19-летнего Николая Харьковского в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и травмирование трех других лиц. Он приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Авария произошла 26 октября 2021 года около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина (ныне - Аэрокосмического) и улицы Одесской. 16-летний водитель автомобиля Infinity Q50 проехал на красный свет и столкнулся с Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина. Водитель Chevrolet погиб на месте, а сам несовершеннолетний нарушитель и трое пассажиров его авто получили травмы.

После аварии фигурант пытался предоставить ложные данные в больнице и попытался убежать, но его задержала полиция.

Следствие установило, что несовершеннолетний водитель уже имел судимость за умышленное телесное повреждение средней тяжести. В июле 2021 года его приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в год.

Кроме заключения, суд обязал осужденного выплатить по одному миллиону гривен детям погибшего водителя. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование. 

 

Фото: В Харькове осудили водителя, который в 16 лет вызвал смертельное ДТП (t.me/prokuratura_kharkiv)

ДТП в Харькове

26 октября 2021 года на проспекте Гагарина в Харькове автомобиль Infiniti, проехав перекресток на красный свет на большой скорости, столкнулся с Chevrolet. В результате аварии погиб водитель Chevrolet.

Тогда сообщалось, что 16-летний водитель Infiniti будет судиться по двум статьям.

Экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti во время аварии находился 16-летний Николай Харьковский – это подтверждено совпадением ДНК-материалов.

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ДТПХарьков