В Харькове из-под завалов дома достали тело седьмой жертвы обстрела

"Только что из-под завалов 12-ти этажки в Индустриальном районе извлекли погибшую женщину. Поэтому жертв сегодняшнего вражеского обстрела Харькова уже семеро", - написал Терехов.

Незадолго до этого сообщалось, что число жертв возросло до 6, а количество раненых составляет около 60 человек.

Следует отметить, что в городе все еще продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Враг попал в 5 локаций в Харькове: