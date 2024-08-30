В Харькове из-под завалов дома достали тело седьмой жертвы обстрела

Число погибших в результате удара по Харькову в пятницу, 30 августа, возросло до семи человек. Из-под завалов достали тело женщины.
"Только что из-под завалов 12-ти этажки в Индустриальном районе извлекли погибшую женщину. Поэтому жертв сегодняшнего вражеского обстрела Харькова уже семеро", - написал Терехов.
Незадолго до этого сообщалось, что число жертв возросло до 6, а количество раненых составляет около 60 человек.
Следует отметить, что в городе все еще продолжается ликвидация последствий обстрелов.
Враг попал в 5 локаций в Харькове:
Напомним, сегодня, 30 августа, около 15.30,российская армия ударила авиационными бомбами по городу Харьков.
Позже стало известно, чтоРФ для атаки на Харьков использовала пять управляемых авиабомб из самолета Су-34. Пуски были совершены из поселка Дубовое под Белгородом. Также Синегубов показал фотографии последствий атаки на Харьков.
Что известно об ударе по городу –читайте в материале РБК-Украина.
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