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В Харькове из-под завалов дома достали тело седьмой жертвы обстрела

Фото: Игорь Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Число погибших в результате удара по Харькову в пятницу, 30 августа, возросло до семи человек. Из-под завалов достали тело женщины.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Только что из-под завалов 12-ти этажки в Индустриальном районе извлекли погибшую женщину. Поэтому жертв сегодняшнего вражеского обстрела Харькова уже семеро", - написал Терехов.

Незадолго до этого сообщалось, что число жертв возросло до 6, а количество раненых составляет около 60 человек.

Следует отметить, что в городе все еще продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Враг попал в 5 локаций в Харькове:

  • Индустриальный район, 12-этажное здание.
  • Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.
  • Индустриальный район.
  • Слободской район. Попадание в складское здание.
  • Слободской район. Повреждены три дома.

Удар по Харькову

Напомним, сегодня, 30 августа, около 15.30,российская армия ударила авиационными бомбами по городу Харьков.

Позже стало известно, чтоРФ для атаки на Харьков использовала пять управляемых авиабомб из самолета Су-34. Пуски были совершены из поселка Дубовое под Белгородом. Также Синегубов показал фотографии последствий атаки на Харьков.

Что известно об ударе по городу –читайте в материале РБК-Украина.

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