В Харькове военнослужащий ТЦК стрелял во время преследования нарушителя, - полиция

В Харькове патрульные из совместного наряда с сотрудниками ТЦК и СП остановили водителя, который нарушил правила дорожного движения. Мужчина попытался убежать, и во время преследования один из военнослужащих совершил выстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области.
Отмечается, что военный ТЦК стрелял из травматического оружия, и никто не пострадал. Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова.
В правоохранительных органах рассказали, что следователи начали уголовное производство по факту происшествия.
"Патрульные полицейские, которые находились в составе совместного наряда с ТЦК по оповещению, обнаружили нарушение ПДД водителем авто Daewoo Lanos. Чтобы составить админматериалы, они остановили авто", - говорится в сообщении полицейских.
После этого, добавили в правоохранительных органах, на требование полиции проверить документы для составления админматериалов и на требование военнослужащих ТЦК показать военно-учетные документы водитель "не реагировал и пытался убежать".
Тогда наряд начал преследовать беглеца, и один из военнослужащих ТЦК совершил выстрелы из травмата.
В полиции добавили, что сейчас устанавливаются "детали и обстоятельства повреждения автомобиля Daewoo Lanos".
Также в полиции Харьковской области сообщили, что по адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского райуправления полиции №2. Был проведен осмотр места происшествия и "изъяты следы и вещественные доказательства".
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в правоохранительных органах.
Напомним, 2 марта сообщалось, что на Волыни возник конфликт между работниками ТЦК и военнообязанным, который пытался избежать мобилизации.
Также сообщалось, что 15 ноября 2024 года по сети начала распространялась информация о стрельбе, которая произошла в Киевской области с участием представителя ТЦК. Местные Telegram-каналы обнародовали видео на котором можно было увидеть, как человек в форме пытается догнать другое лицо, осуществляя при этом несколько выстрелов.
Позже в тот же день в Минобороны подтвердили стрельбу с работником ТЦК под Киевом в н.п. Счастливое. Отмечалось, что была начата проверка.
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