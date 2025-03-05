В Харькове военнослужащий ТЦК стрелял во время преследования нарушителя, - полиция

Отмечается, что военный ТЦК стрелял из травматического оружия, и никто не пострадал. Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова.

В правоохранительных органах рассказали, что следователи начали уголовное производство по факту происшествия.

В полиции рассказали, как все произошло

"Патрульные полицейские, которые находились в составе совместного наряда с ТЦК по оповещению, обнаружили нарушение ПДД водителем авто Daewoo Lanos. Чтобы составить админматериалы, они остановили авто", - говорится в сообщении полицейских.

После этого, добавили в правоохранительных органах, на требование полиции проверить документы для составления админматериалов и на требование военнослужащих ТЦК показать военно-учетные документы водитель "не реагировал и пытался убежать".

Тогда наряд начал преследовать беглеца, и один из военнослужащих ТЦК совершил выстрелы из травмата.

В полиции добавили, что сейчас устанавливаются "детали и обстоятельства повреждения автомобиля Daewoo Lanos".

Изъяты вещдоки, начато производство по "хулиганству"

Также в полиции Харьковской области сообщили, что по адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского райуправления полиции №2. Был проведен осмотр места происшествия и "изъяты следы и вещественные доказательства".

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в правоохранительных органах.