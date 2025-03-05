ua en ru
Чт, 06 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Харькове военнослужащий ТЦК стрелял во время преследования нарушителя, - полиция

Харьков, Среда 05 марта 2025 23:44
UA EN RU
В Харькове военнослужащий ТЦК стрелял во время преследования нарушителя, - полиция Иллюстративное фото: в Харькове работник ТЦК стрелял, преследуя нарушителя (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове патрульные из совместного наряда с сотрудниками ТЦК и СП остановили водителя, который нарушил правила дорожного движения. Мужчина попытался убежать, и во время преследования один из военнослужащих совершил выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области.

Отмечается, что военный ТЦК стрелял из травматического оружия, и никто не пострадал. Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова.

В правоохранительных органах рассказали, что следователи начали уголовное производство по факту происшествия.

В полиции рассказали, как все произошло

"Патрульные полицейские, которые находились в составе совместного наряда с ТЦК по оповещению, обнаружили нарушение ПДД водителем авто Daewoo Lanos. Чтобы составить админматериалы, они остановили авто", - говорится в сообщении полицейских.

После этого, добавили в правоохранительных органах, на требование полиции проверить документы для составления админматериалов и на требование военнослужащих ТЦК показать военно-учетные документы водитель "не реагировал и пытался убежать".

Тогда наряд начал преследовать беглеца, и один из военнослужащих ТЦК совершил выстрелы из травмата.

В полиции добавили, что сейчас устанавливаются "детали и обстоятельства повреждения автомобиля Daewoo Lanos".

Изъяты вещдоки, начато производство по "хулиганству"

Также в полиции Харьковской области сообщили, что по адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского райуправления полиции №2. Был проведен осмотр места происшествия и "изъяты следы и вещественные доказательства".

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в правоохранительных органах.

Напомним, 2 марта сообщалось, что на Волыни возник конфликт между работниками ТЦК и военнообязанным, который пытался избежать мобилизации.

Также сообщалось, что 15 ноября 2024 года по сети начала распространялась информация о стрельбе, которая произошла в Киевской области с участием представителя ТЦК. Местные Telegram-каналы обнародовали видео на котором можно было увидеть, как человек в форме пытается догнать другое лицо, осуществляя при этом несколько выстрелов.

Позже в тот же день в Минобороны подтвердили стрельбу с работником ТЦК под Киевом в н.п. Счастливое. Отмечалось, что была начата проверка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДР ТЦК Харьков
NEWS
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины