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В Харькове разоблачили схрон оружия для диверсионных групп РФ: гранаты, мины и РПГ (фото)

Фото: в Харькове разоблачили схрон оружия, которое готовили для диверсионных групп РФ ()
Автор: Карина Левицкая

В Харькове правоохранители обнаружили масштабный схрон оружия, который, по данным следствия, был подготовлен российскими спецслужбами для диверсионных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила тайный схрон оружия и боеприпасов в Харькове.

По данным следствия, этот тайник был обустроен по заданию российских спецслужб и готовился для диверсионных групп оккупантов в Харьковском регионе.

 

Нелегальный тайник находился в одном из гаражных боксов в областном центре. Во время обысков в этом помещении сотрудники СБУ и ГБР обнаружили и изъяли:

  • значительное количество боеприпасов, в частности патроны к стрелковому оружию,
  • ручные гранаты,
  • противотанковые мины,
  • несколько РПГ и гранаты к ним.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры продолжаются следственные действия по установлению происхождения оружия и боеприпасов. Выясняются все обстоятельства этого преступления и другие лица, которые могут быть причастны к нему.

Заметим, что вчера, 10 июля, контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожье двое вражеских агентов готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Благодаря камере российские спецслужбы планировали отследить прибытие военных к своему автомобилю, чтобы активировать в этот момент СВУ.

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