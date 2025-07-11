В Харькове разоблачили схрон оружия для диверсионных групп РФ: гранаты, мины и РПГ (фото)

В Харькове правоохранители обнаружили масштабный схрон оружия, который, по данным следствия, был подготовлен российскими спецслужбами для диверсионных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила тайный схрон оружия и боеприпасов в Харькове.

По данным следствия, этот тайник был обустроен по заданию российских спецслужб и готовился для диверсионных групп оккупантов в Харьковском регионе.

Нелегальный тайник находился в одном из гаражных боксов в областном центре. Во время обысков в этом помещении сотрудники СБУ и ГБР обнаружили и изъяли:

значительное количество боеприпасов, в частности патроны к стрелковому оружию,

ручные гранаты,

противотанковые мины,

несколько РПГ и гранаты к ним.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры продолжаются следственные действия по установлению происхождения оружия и боеприпасов. Выясняются все обстоятельства этого преступления и другие лица, которые могут быть причастны к нему.