В Харькове разоблачили схрон оружия для диверсионных групп РФ: гранаты, мины и РПГ (фото)
В Харькове правоохранители обнаружили масштабный схрон оружия, который, по данным следствия, был подготовлен российскими спецслужбами для диверсионных групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила тайный схрон оружия и боеприпасов в Харькове.
По данным следствия, этот тайник был обустроен по заданию российских спецслужб и готовился для диверсионных групп оккупантов в Харьковском регионе.
Нелегальный тайник находился в одном из гаражных боксов в областном центре. Во время обысков в этом помещении сотрудники СБУ и ГБР обнаружили и изъяли:
- значительное количество боеприпасов, в частности патроны к стрелковому оружию,
- ручные гранаты,
- противотанковые мины,
- несколько РПГ и гранаты к ним.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры продолжаются следственные действия по установлению происхождения оружия и боеприпасов. Выясняются все обстоятельства этого преступления и другие лица, которые могут быть причастны к нему.
Заметим, что вчера, 10 июля, контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.
Кроме того, сообщалось, что в Запорожье двое вражеских агентов готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.
Благодаря камере российские спецслужбы планировали отследить прибытие военных к своему автомобилю, чтобы активировать в этот момент СВУ.
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