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В Харькове известно о первой жертве в результате утренней атаки РФ: в больнице умерла женщина

Понедельник 07 июля 2025 15:24
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В Харькове известно о первой жертве в результате утренней атаки РФ: в больнице умерла женщина Фото: последствия атаки РФ по Харькову 7 июля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла массированный дроновой удар по Харькову утром понедельника, 7 июля. Уже известно о первой погибшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"К сожалению, 34-летняя женщина, которая получила тяжелое ранение в результате атаки российских дронов по Холодногорскому району Харькова, умерла в больнице", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, количество людей, которые получили ранения или испытали острый шок, возросло до 34.

Среди пострадавших двое парней в возрасте 7 и 17 лет, а также две девочки - 14 и 9 лет. У детей диагностирована острая стрессовая реакция.

Двойная атака по Харькову

Сегодня утром Харьков подвергся массированной атаке дронов. Впервые российская армия запустила беспилотники по городу около 05:30. В результате атаки было зафиксировано попадание в многоэтажку, известно о десятках пострадавших. Подробно об этой атаке - читайте в материале РБК-Украина.

А уже через несколько часов россияне снова "Шахедами" атаковали Харьков, однако на этот раз под вражеским ударом также было Запорожье. Впоследствии стало известно, что целью россиян были здания областных ТЦК и СП в городах.

Однако во время атаки пострадало большое количество гражданских. Подробно об этой атаке читайте в материале РБК-Украина.

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