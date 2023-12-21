В Харькове будут судить бывшего полицейского: насмерть сбил 15-летнюю девушку

Досудебным расследованием установлено, что 2 августа около 19:20 на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошла авария. Внедорожник сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе вблизи остановки общественного транспорта "Рай-Оленовка" в Харьковской области.

"От полученных травм ребенок погиб на месте", - сообщили правоохранители.

Согласно данным правоохранителей, за рулем находился полицейский, который управлял служебным автомобилем. По результатам освидетельствования, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы, которая длилась около трех месяцев, в указанной дорожно-транспортной ситуации действия водителя автомобиля не соответствовали требованиям Правил дорожного движения Украины и находились, с технической точки зрения, в причинной связи с возникновением ДТП.

"Обвиняемый уволен из правоохранительных органов. Его будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области", - пояснили в прокуратуре.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, мы также сообщали, что недавно произошло ДТП в Изюмском районе Харьковской области. В результате аварии погибли шесть человек.

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