В Харькове произошло ДТП с автобусом: много пострадавших (фото)

"28 декабря около 20:30 на проспекте Тракторостроителей 32-летний водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом МАН", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали шесть человек: трое - из автомобиля и три пассажира автобуса.

Пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью.

Фото с места ДТП в Харькове (facebook.com/police.kharkov)

По данному факту следователи открыли уголовное производство ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.