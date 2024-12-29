В Харькове произошло ДТП с автобусом: много пострадавших (фото)

В Харькове произошла авария с автобусом. Водитель Suzuki на повороте вылетел на встречную полосу, шесть человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"28 декабря около 20:30 на проспекте Тракторостроителей 32-летний водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом МАН", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадали шесть человек: трое - из автомобиля и три пассажира автобуса. Пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью. Фото с места ДТП в Харькове (facebook.com/police.kharkov) По данному факту следователи открыли уголовное производство ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.