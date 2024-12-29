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В Харькове произошло ДТП с автобусом: много пострадавших (фото)

Харьков, Воскресенье 29 декабря 2024 13:11
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В Харькове произошло ДТП с автобусом: много пострадавших (фото) Фото: в Харькове произошло ДТП с автобусом, шестеро пострадавших (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове произошла авария с автобусом. Водитель Suzuki на повороте вылетел на встречную полосу, шесть человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"28 декабря около 20:30 на проспекте Тракторостроителей 32-летний водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом МАН", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали шесть человек: трое - из автомобиля и три пассажира автобуса.

Пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью.

Фото с места ДТП в Харькове (facebook.com/police.kharkov)

По данному факту следователи открыли уголовное производство ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в ночь на 28 декабря в Киеве произошло смертельное ДТП с участием Tesla. Водитель была под алкоголем, авто перевернулось на крышу и погибли два человека.

Кроме того, 25 декабря в Винницкой области столкнулись Geely и Subaru. Четыре человека погибли, еще двое пострадали.

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