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В Харькове скандал из-за избиения во время проверки документов: что говорят в ТЦК

Воскресенье 11 мая 2025 18:53
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В Харькове скандал из-за избиения во время проверки документов: что говорят в ТЦК Фото: в ТЦК осудили действия военнослужащего, который допустил спор (facebook.com/khoblvk)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в сети распространялось видео из Харькова, на котором военнослужащий ТЦК применил силу к мужчине, пока другой проверял его документы. Инцидент возник, как утверждается, из-за провокации гражданина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковского ОТЦК и СП.

В частности, на кадрах было видно, что работник ТЦК ударил мужчину по животу. Как утверждают в Харьковском областном ТЦК, гражданин совершил провокационные действия. В то же время они осудили действия военнослужащего, который допустил спор, переросший в физическое противостояние.

"Предварительно установлено, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, который допустил участие в споре, переросшем в физическое противостояние", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены.

Также там обещают принять меры и привлечь виновных к ответственности. Сейчас назначено служебное расследование.

"По данному факту назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности", - резюмировали в Харьковском ОТЦК и СП.

Инциденты с ТЦК

Напомним, в одном из районов Харькова, 29 апреля, случился инцидент между сотрудниками тук и мужчиной, у которого пытались проверить документы.

По данным полиции, во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и достав нож, угрожал его применением. В результате этого было открыто уголовное производство.

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