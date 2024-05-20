В Харькове раздался взрыв

"Взрыв в Харькове, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в издании.

Воздушные Силы ВСУ также не сообщали об угрозе Харькову. Последняя информация от ПС была о движении нескольких групп ударных БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный, и еще несколько групп БПЛА в Херсонской области, курс северо-западный.

В Харьковской области тревога была объявлена ​​в 13:54. Отбой дали в 00:13.

Предыдущие обстрелы Харькова