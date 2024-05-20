RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове раздался взрыв

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Харькове раздался взрыв. При этом воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"Взрыв в Харькове, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в издании.

Воздушные Силы ВСУ также не сообщали об угрозе Харькову. Последняя информация от ПС была о движении нескольких групп ударных БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный, и еще несколько групп БПЛА в Херсонской области, курс северо-западный.

В Харьковской области тревога была объявлена ​​в 13:54. Отбой дали в 00:13.

Предыдущие обстрелы Харькова

Вчера, 19 мая, днем российские войска обстреляли ракетами кладбище и популярное место отдыха в Шевченковском районе Харькова.

До этого россияне обстреляли окрестности города. В результате удара по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Еще 16 человек получили ранения, в том числе ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине