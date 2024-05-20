В Харькове раздался взрыв. При этом воздушная тревога не объявлялась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
"Взрыв в Харькове, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в издании.
Воздушные Силы ВСУ также не сообщали об угрозе Харькову. Последняя информация от ПС была о движении нескольких групп ударных БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный, и еще несколько групп БПЛА в Херсонской области, курс северо-западный.
В Харьковской области тревога была объявлена в 13:54. Отбой дали в 00:13.
Вчера, 19 мая, днем российские войска обстреляли ракетами кладбище и популярное место отдыха в Шевченковском районе Харькова.
До этого россияне обстреляли окрестности города. В результате удара по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Еще 16 человек получили ранения, в том числе ребенок.
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