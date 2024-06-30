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В Харькове раздался взрыв: раненые, среди них - младенец

Фото: Игорь Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Харькове сегодня, 30 июня, днем раздался взрыв. Россияне ударили Кабом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Позже Синегубов уточнил, что в результате удара по Харькову возник пожар гражданского нежилого здания. По состоянию на 16.40 на месте продолжается ликвидация последствий и осмотр.

Обновлено в 16:45.

Терехов сообщил, что россияне атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Она попала почти в центр города.

"Попадание КАБа почти в центре города. В гражданское предприятие. На месте пожар. Есть раненые", - написал он.

В то же время Синегубов сообщил, что уже известно минимум о пяти раненых, среди которых один ребенок.

Обновлено в 16:55.

Терехов сообщил, что среди раненых - младенец восьми месяцев и пять взрослых. Также на месте удара горят семь машин пострадавшего предприятия. Обследование места прилета продолжается.

Обновлено в 17:05.

Терехов сообщил, что уже известно об одном погибшем в результате авиаудара. А количество раненых возросло до 8 человек.

"Уже есть информация об одном погибшем, к большому сожалению. Обследование места прилета продолжается", - написал он.

В Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно уходить в укрытие.

Ситуация в Харькове

С мая этого года, когда Россия начала повторное наступление на севере Харьковской области, россияне довольно часто избивали по Харькову управляемые авиационные бомбы.

По словам Синегубова,россияне используют Харьков в качестве плацдарма для испытаний модифицированных боеприпасов.

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