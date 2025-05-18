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В Харькове полиция расследует смерть мужчины, который выпрыгнул из окна РТЦК

Фото: Мужчина погиб в Харькове, выпрыгнув из окна РТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Харькове мужчина выпрыгнул из окна РТЦК и скончался на месте. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

В Харькове 12 мая мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Как сообщили сегодня в полиции, на месте работала следственно-оперативная группа, которая не обнаружила признаков насильственной смерти, кроме травм, полученных во время падения.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "самоубийство".

Материалы дела передали в Государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников РТЦК и СП. Расследование продолжается.

Подобные случаи

Отметим, что смертельные случаи с военнообязанными, связанными с нахождением военнообязанных на территории или здании ТЦК, происходят не впервые.

Например, в конце мая в 2024 году на Закарпатье в помещении одного из военкоматов области умер мужчина. В ТЦК объясняли, что он был годен к службе, но его состояние резко ухудшилось.

А 1 марта 2024 года, в городе Бучач Тернопольской области умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в ТЦК. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки.

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