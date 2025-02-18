В Харькове избили зоозащитницу: нападавшей выбили собаку из рук

По ее словам, соседки по номеру - две нетрезвые женщины вместе - громко ссорились, из-за чего им сделали замечание охранник и сама зоозащитница. После этого нападавшие постучали в ее номер, вырвали телефон, а затем затащили ее внутрь и начали бить, выбив из рук собаку.

Вместе с женщинами также был мужчина, который подчеркивал, что он военный. По словам Бугрик, это были мать с отцом и дочь - жители Купянского района.

Пострадавшая вызвала полицию, которая составила на нападавших протокол за хулиганство. Одна из женщин пыталась отрицать свою вину, утверждая, что это зоозащитница ворвалась к ним в номер. Однако камеры наблюдения отеля подтвердили, что именно они совершили нападение.

Зоозащитница отмечает, что в результате инцидента собака не пострадала, а у нее остались синяки. Также разбился ее телефон. Она заявила, что будет следить за тем, чтобы нападавшие понесли ответственность.