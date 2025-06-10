Атака на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли тело, ищут еще 5 пропавших

Что известно об обстреле Харькова 7 июня

7 июня российские войска осуществили комбинированный удар по Харькову, применив ударные дроны, управляемые авиабомбы и ракеты.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, только по одному из предприятий в Киевском районе россияне выпустили 40 ударных дронов. В результате атаки пострадали пятеро работников.

В результате обстрела гражданского предприятия возникли значительные разрушения и масштабный пожар в четырех производственных цехах общей площадью около 10 тысяч квадратных метров.

Во время спасательной операции произошла повторная аварийная ситуация - обвал конструкции, в результате чего пострадал один из спасателей.

Однако спасателям удалось достать из-под завалов двух человек живыми. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.