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Атака на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли тело, ищут еще 5 пропавших

Харьков, Вторник 10 июня 2025 10:10
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Атака на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли тело, ищут еще 5 пропавших Фото: в Харькове под завалами нашли тело (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Ірина Глухова

В Харькове под завалами предприятия, разрушенного в результате российского обстрела 7 июня, спасатели обнаружили тело погибшего. По предварительным данным, под заваламы могут оставаться еще пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Во время проведения поисково-спасательных работ на предприятии, подвергшемся обстрелу 7 июня, обнаружено тело человека. Сейчас идет процесс его деблокирования", - сообщил мэр.

Он подчеркнул, что спасательные работы проводятся непрерывно, круглосуточно.

По словам Терехова, под завалами могут оставаться еще пять человек. Поиски продолжаются.

Что известно об обстреле Харькова 7 июня

7 июня российские войска осуществили комбинированный удар по Харькову, применив ударные дроны, управляемые авиабомбы и ракеты.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, только по одному из предприятий в Киевском районе россияне выпустили 40 ударных дронов. В результате атаки пострадали пятеро работников.

В результате обстрела гражданского предприятия возникли значительные разрушения и масштабный пожар в четырех производственных цехах общей площадью около 10 тысяч квадратных метров.

Во время спасательной операции произошла повторная аварийная ситуация - обвал конструкции, в результате чего пострадал один из спасателей.

Однако спасателям удалось достать из-под завалов двух человек живыми. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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