RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове вооруженные люди в военной форме напали на блокпост: полиция открыла дело

Иллюстративное фото: в Харькове вооруженные люди в военной форме напали на блокпост (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные люди в военной форме напали на блокпост в Харькове и потребовали прекратить проверку их транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

В сети появилось видео, снятое 29 сентября. На нем видно, как на стационарном блокпосту в Харькове неизвестные люди в военной форме с автоматами приказали правоохранителям, которые несли там службу, лечь на землю.

Неизвестные угрожали оружием сотрудникам полиции и требовали не проверять их автомобили.

После этого в полиции сообщили об открытии уголовного производства по факту угроз правоохранителям.

В полиции установили, что около 15:00 29 сентября к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка.

Они требовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств при проезде через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

В этот же день по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияхарков