В Харькове неизвестные расстреляли общественный транспорт: в полиции раскрыли первые детали

По данным полиции, около 19:00 правоохранителям поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что неизвестные лица совершили несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам. В этот момент транспорт двигался без пассажиров к автотранспортному предприятию.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. К счастью в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены стекла автобусов.

Фото: в Харькове неизвестные расстреляли общественный транспорт 25 марта (hk.npu.gov.ua)

На месте происшествия изъяты пули, которые, по предварительным данным, были отстреляны из пневматического оружия.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей злоумышленников и привлечения их к ответственности", - сообщили в полиции.

На днях мы писали о том, что в Харькове мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля.

"Установлено, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал и за медицинской помощью не обращался", - отметили в полиции.

Также мы писали о том, что в Подольском районе Киева произошла стрельба в офисном здании 20 марта. Стрелок после преступления покончил с собой.