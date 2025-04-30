В Харькове - масштабные пожары и разрушения из-за вражеского удара: ГСЧС показала кадры

Удар дронов по Харькову 29 апреля

Напомним вчера вечером в Харькове прогремела серия взрывов на фоне дроновой атаки. В городе фиксировались "прилеты", появилась информация о пострадавших, количество которых росло.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что из-за обстрела были повреждены многоэтажки, частные дома, машины, предприятия, а также две больницы города Харьков.

Отмечалось, что в целом под ударом были гражданские объекты в четырех районах: Слободском, Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском.

По словам начальника управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартака Борисенко, для атаки враг применял БПЛА "Герань-2". Он также проинформировал, что медицинская помощь была оказана 30 гражданским лицам.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в городе среди пострадавших есть 5-летняя девочка, 16-летний парень и 24-летняя беременная женщина

Он также сообщил, что в целом количество пострадавших из-за дроновой атаки возросло до 38 человек, и что были госпитализированы 4 человека.

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