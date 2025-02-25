В Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста. Полиция начала проверку

Тelegram-канал "Типичное ХТЗ" обнародовал видео, на котором люди в военной форме сбросили на землю велосипедиста, который ехал по тротуару возле многоэтажки. Они перегородили ему дорогу двумя авто и заставили загрузить велосипед в микроавтобус.

По информации "Суспільного", ТЦК сейчас изучают видео и устанавливают возможных участников и причины событий. Полиция также начала проверку. Сообщается, предварительно известно, что на видео зафиксировали вторую встречу мужчины и людей в форме. Во время первой он пытался убежать от них на велосипеде.

Пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская говорит, что мужчину доставили в райотдел. Оказалось, что он находится в розыске, как тот, кто самовольно оставил воинскую часть.