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В Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста. Полиция начала проверку

Харьков, Вторник 25 февраля 2025 18:15
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В Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста. Полиция начала проверку Фото: в Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста (Umdpl info)
Автор: Катерина Черніговець

В соцсетях распространилось видео, на котором в Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста, ехавшего по тротуару. Полиция проводит проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Тelegram-канал "Типичное ХТЗ" обнародовал видео, на котором люди в военной форме сбросили на землю велосипедиста, который ехал по тротуару возле многоэтажки. Они перегородили ему дорогу двумя авто и заставили загрузить велосипед в микроавтобус.

По информации "Суспільного", ТЦК сейчас изучают видео и устанавливают возможных участников и причины событий. Полиция также начала проверку. Сообщается, предварительно известно, что на видео зафиксировали вторую встречу мужчины и людей в форме. Во время первой он пытался убежать от них на велосипеде.

Пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская говорит, что мужчину доставили в райотдел. Оказалось, что он находится в розыске, как тот, кто самовольно оставил воинскую часть.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове произошло нападение на военнослужащего ВСУ.

Во время нападения преступник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему ножевое ранение.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 35-летний харьковчанин. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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ТЦК Полицейские
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