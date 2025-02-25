В Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста. Полиция начала проверку
В соцсетях распространилось видео, на котором в Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста, ехавшего по тротуару. Полиция проводит проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".
Тelegram-канал "Типичное ХТЗ" обнародовал видео, на котором люди в военной форме сбросили на землю велосипедиста, который ехал по тротуару возле многоэтажки. Они перегородили ему дорогу двумя авто и заставили загрузить велосипед в микроавтобус.
По информации "Суспільного", ТЦК сейчас изучают видео и устанавливают возможных участников и причины событий. Полиция также начала проверку. Сообщается, предварительно известно, что на видео зафиксировали вторую встречу мужчины и людей в форме. Во время первой он пытался убежать от них на велосипеде.
Пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская говорит, что мужчину доставили в райотдел. Оказалось, что он находится в розыске, как тот, кто самовольно оставил воинскую часть.
Напомним, ранее сообщалось, что на территории районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове произошло нападение на военнослужащего ВСУ.
Во время нападения преступник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему ножевое ранение.
Злоумышленник был задержан. Им оказался 35-летний харьковчанин. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.