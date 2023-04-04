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В Харькове мужчина погиб от взрыва гранаты

Фото: в Харькове мужчина взорвал гранату в руке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 апреля, в Харькове от взрыва гранаты погиб мужчина. В момент взрыва он держал ее в руке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Полиция сообщила, что около 19:00 к ним поступило сообщение о том, что у реки по улице Владислава Зубенко неизвестный держит в руке предмет, внешне похожий на гранату.

"По адресу срочно выехали работники патрульной полиции и следственно-оперативная группа... На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину с гранатой, которая через несколько минут взорвалась у него в руке", - заявили правоохранители.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Полицейские установили, что погибшим является 36-летний житель Донецкой области.

"Сейчас сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства", - добавили в полиции.

Напомним, вчера в Херсонской области мужчина пытался перенести российскую взрывчатку, однако она сдетонировала у него в руках.

Кроме того, в Херсонской области погиб электромонтер, на днях взорвавшийся на российской мине.

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