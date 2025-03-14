В Харькове мужчина ударил кастетом работника ТЦК, тот стрелял в ответ

Правоохранители сообщили, что в социальных сетях распространяются видео, на которых зафиксировано избиение гражданских лиц работниками ТЦК и СП без указания предпосылок конфликта. Работники полиции отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

"По предварительной информации, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских лиц проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих. Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к столкновению", - говорится в заявлении правоохранителей.

По их данным, с целью прекращения агрессии и для самозащиты работник ТЦК и СП, имея соответствующее разрешение, применил оружие травматического действия, осуществив несколько выстрелов в землю для предупреждения дальнейшего развития конфликта.

По факту происшествия следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев.

Полиция тем временем призвала граждан к соблюдению норм действующего законодательства Украины, взаимного уважения и напомнила, что все спорные вопросы должны решаться исключительно в правовом поле, без применения силы.

"Окончательная правовая оценка действиям всех участников будет дана после завершения досудебного расследования", - подытожили в полиции.