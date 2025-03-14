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В Харькове мужчина ударил кастетом работника ТЦК, тот стрелял в ответ

Харьков, Пятница 14 марта 2025 16:49
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В Харькове мужчина ударил кастетом работника ТЦК, тот стрелял в ответ Фото: полиция расследует конфликт с применением оружия (zoda.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове возник спор между работниками ТЦК и гражданскими лицами. Для прекращения агрессии работник ТЦК применил травматическое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области.

Правоохранители сообщили, что в социальных сетях распространяются видео, на которых зафиксировано избиение гражданских лиц работниками ТЦК и СП без указания предпосылок конфликта. Работники полиции отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

"По предварительной информации, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских лиц проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих. Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к столкновению", - говорится в заявлении правоохранителей.

На зображенні може бути: 1 особа та текст «НАЦОНАЛЬНА ПОЛиЦИЯ»По их данным, с целью прекращения агрессии и для самозащиты работник ТЦК и СП, имея соответствующее разрешение, применил оружие травматического действия, осуществив несколько выстрелов в землю для предупреждения дальнейшего развития конфликта.

По факту происшествия следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев.

Полиция тем временем призвала граждан к соблюдению норм действующего законодательства Украины, взаимного уважения и напомнила, что все спорные вопросы должны решаться исключительно в правовом поле, без применения силы.

"Окончательная правовая оценка действиям всех участников будет дана после завершения досудебного расследования", - подытожили в полиции.

Заметим, что столкновения между работниками ТЦК и гражданскими мужчинами, у которых проверяют документы, время от времени случаются в разных регионах Украины.

Такие инциденты обычно возникают из-за напряженности во время проверки документов, связанной с мобилизационными мероприятиями. Люди, которые оказываются под проверкой, могут реагировать агрессивно, в результате чего возникают конфликты, которые иногда заканчиваются физическими столкновениями или даже применением оружия для самозащиты.

РБК-Украина писало, что в прошлом месяце стало известно, что в Украине появятся новые правила для ТЦК во время мобилизации.

Напомним также, что в январе, на одном из вокзалов города Днепр произошел инцидент, в котором 45-летний мужчина ранил ножом полицейского во время проверки документов.

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ТЦК Харьков Война России против Украины Мобилизация в Украине
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