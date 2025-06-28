В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в ТЦ: что известно

По данным полиции, на территории одного из торговых комплексов у жителя Харькова возник конфликт с незнакомцем. После этого продолжить спор мужчина решил с более "весомыми аргументами".

В частности, он пошел домой и вернулся уже с гранатой. Далее, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, 33-летний нарушитель угрожал присутствующим ее взорвать.

"Оперативники Харьковского районного управления полиции № 2 совместно с работниками патрульной полиции, задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель", - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что во время обысков по месту жительства у задержанного изъяли еще одну гранату.

Фото: задержанный злоумышленник (hk.npu.gov.ua)

"Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как отмечается, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.