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В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в ТЦ: что известно

Суббота 28 июня 2025 18:52
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В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в ТЦ: что известно Фото: изъятая граната у задержанного (hk.npu.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В Харькове мужчина совершил хулиганские действия и угрожал взорвать гранату торговом центре (ТЦ). Сейчас ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По данным полиции, на территории одного из торговых комплексов у жителя Харькова возник конфликт с незнакомцем. После этого продолжить спор мужчина решил с более "весомыми аргументами".

В частности, он пошел домой и вернулся уже с гранатой. Далее, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, 33-летний нарушитель угрожал присутствующим ее взорвать.

"Оперативники Харьковского районного управления полиции № 2 совместно с работниками патрульной полиции, задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель", - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что во время обысков по месту жительства у задержанного изъяли еще одну гранату.

В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в ТЦ: что известноФото: задержанный злоумышленник (hk.npu.gov.ua)

"Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как отмечается, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Другие инциденты

Напомним, вчера стало известно, что в Киеве будут судить мужчину, который бросил гранату из окна своей квартиры из-за шумных соседей. В результате взрыва были повреждены припаркованные автомобили.

Данный инцидент произошел в апреле этого года.

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